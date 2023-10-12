Москва, 12 октября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Россия минимизировала торговлю в долларах и евро практически со всеми странами и перешла на рубли и национальные валюты. Об этом 12 октября заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Российской энергетической недели.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«На сегодняшний день мы практически со всеми странами минимизировали торговлю в долларах и евро и перешли на расчёты в рублях или тех валютах, которые являются для наших дружественных стран родными», — сказал Новак.

Он добавил, что такой подход наблюдается не только в России, это общемировой тренд. По его словам, переход на национальные валюты и дедолларизация мировой экономики будут и дальше продолжаться.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что распоряжающиеся мировыми валютами государства стоят во главе финансовой пирамиды, которая не соответствует интересам большей части человечества. Он отметил, что мир постепенно выходит из-под диктатуры финансово-экономической модели, загоняющей в долги целые регионы и превращающей страны в экономические колонии.

Газета The New York Post написала, что дедолларизация мировой экономики и расширение БРИКС приведут к краху Соединённых Штатов. Издание назвало основой глобального лидерства США роль доллара в качестве ключевой мировой резервной валюты.