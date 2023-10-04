Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 октября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Распоряжающиеся мировыми валютами государства стоят во главе «финансовой пирамиды», которая не соответствует интересам большей части человечества. Об этом 4 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проходит на федеральной территории «Сириус».

Иван Шилов ИА Регнум

Президент отметил, что надеется на то, что страны мира смогут в итоге прийти к какому-то консенсусу, несмотря на существующие сегодня в международных отношениях сложности.

«Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества», — сказал он.

Президент уточнил, что мир постепенно выходит из-под диктатуры финансово-экономической модели, загоняющей в долги целые регионы и превращающей в экономические колонии страны.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября издание New York Post написало, что дедолларизация мировой экономики и расширение БРИКС приведут к краху Соединённых Штатов. Издание назвало основой глобального лидерства США роль доллара в качестве ключевой мировой резервной валюты.

Старший банкир госкорпорации ВЭБ.РФ, экс-заместитель министра финансов России Сергей Сторчак 11 сентября заявил, что на данный момент экономических предпосылок для дедолларизации немного. Эксперт отметил, что отказ от доллара в мире не произойдёт быстро.

Путин 12 сентября заявил, что мировая экономика продолжает меняться в первую очередь из-за того, что западные страны разрушают систему финансовых отношений. Глава государства подчеркнул, что хорошо видно и заметно, как некоторые государства своими руками разрушают систему финансовых, торговых и хозяйственных отношений, которые выстраивали сами.