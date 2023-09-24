Вашингтон, 24 сентября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Расширение БРИКС и дедолларизация экономики приведут США к краху, заявило 24 сентября издание New York Post.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Роль доллара как ключевой мировой резервной валюты — основа глобального лидерства Америки», — говорится в статье.

Как отмечается, если это изменится при расширении БРИКС и его развитии, Вашингтон потеряет возможность влиять и воздействовать на другие страны.

«БРИКС уже имеет значительное присутствие в мировой экономике», — подытожили авторы газеты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в России оценили сроки отказа от доллара в мире. По мнению старшего банкира ВЭБ.РФ, экс-заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, отказ от доллара во всём мире не будет быстрым, доллар останется доминирующим на бирже и в международных резервах и банковских депозитах. Сторчак отметил, что, где это станет возможным и целесообразным, на смену доллару будут постепенно приходить локальные валюты.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что глобальная экономика продолжает меняться в первую очередь потому, что Запад разрушает систему финансовых отношений. Хорошо видно и заметно, что некоторые страны своими руками разрушают систему финансовых, торговых и хозяйственных отношений, которые сами же и выстраивали, заявил глава государства. Важно при этом, что расширяется пространство подлинного делового сотрудничества независимых от давления Запада стран, подчеркнул президент.

Позднее президент компании по привлечению инвестиций Netley Group Майкл Годдард заявил, что в странах БРИКС и в мировой экономике устойчивыми темпами происходит уход от использования доллара. Он добавил, что было бы хорошо, если бы в БРИКС смогли придумать какую-нибудь валюту, обеспеченную золотом, но подчеркнул, что для настоящего отказа от доллара, нужно принять во внимание несколько аспектов, среди которых торговля.