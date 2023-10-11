Донецк, 11 октября, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Как минимум два укрепрайона противника уничтожены», — приводит «РИА Новости» его слова.

Гагин уточнил, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до ста человек убитыми и ранеными. Помимо этого, ВС России поразили до 20 единиц техники противника, добавил он.

По его словам, в настоящее время продолжаются артиллерийские удары по позициям ВСУ в городе.

Как передавало ИА Регнум, российская авиация ударила по пунктам временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ и пограничного отряда около населённого пункта Дылеевка, 81-й аэромобильной бригады противника в районе Северска и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. Штурмовая и армейская авиация поразили скопление живой силы и военной техники ВСУ на авдеевском, соледаро-артёмовском, лисичанском и марьинском участках фронта.

Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» отработали по живой силе противника в районе Андреевки. Артиллеристы поразили опорный пункт подразделений ВСУ в Спорном и позиции гранатомётных расчётов около населённых пунктов Писецкое и Весёлое.