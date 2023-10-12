Москва, 12 октября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Россия и Северная Корея продолжают активно развиваться на всех направлениях, говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

«С удовлетворением отмечаю, что, основываясь на славных традициях прошлого, российско-корейские связи продолжают активно развиваться на всех направлениях», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер уточнил, что это в полной мере подтвердила их недавняя встреча на космодроме «Восточный».

Президент России выразил уверенность, что реализация достигнутых договорённостей будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего взаимодействия на благо народов двух стран, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом 11 сентября, спустя два дня он встретился с Владимиром Путиным. По итогам переговоров он заявил о большом количестве совместных интересов у России и КДНР. 16 сентября лидер КНДР прибыл во Владивосток, где вместе с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу посетил аэродром Кневичи.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошёл весьма насыщенно. По словам официального Кремля, стороны договорились о совместном развитии сотрудничества во всех возможных областях.