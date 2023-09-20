Москва, 20 сентября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошёл весьма насыщенно. Об этом 20 сентября на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Виталий Аньков Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын

«Визит прошёл насыщенно, наш гость из Северной Кореи имел возможность ознакомиться с объектами ВПК, гражданского строения», — отметил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что президентская часть прошла весьма конструктивно, лидеры сверили часы по разным областям, которые представляют взаимный интерес.

Песков отметил, что ответный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР готовится в октябре.

«КНДР — наш сосед, и мы намерены развивать сотрудничество во всех возможных областях», — указал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом 11 сентября, спустя два дня он встретился с Владимиром Путиным. Главы государств провели двусторонние переговоры, посетили космодром Восточный, также прошли переговоры делегаций двух стран.

На встрече лидеров России и КНДР обсуждались вопросы взаимодействия в военной и космической сферах, экономического взаимодействия, темы гуманитарного характера и ситуации в регионе, отмечали в Кремле.

По итогам переговоров северокорейский лидер заявил о большом количестве совместных интересов у России и КДНР.

15 сентября северокорейский лидер побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Ким Чен Ын остался глубоко впечатлён современными российскими авиационными технологиями. Как подчеркнуло северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), лидер Северной Кореи оценил богатый самостоятельный потенциал авиастроительной отрасли России, который опережает потенциальные угрозы извне. На авиационном заводе он пообщался с лётчиками-испытателями, а также побывал в кабине истребителя пятого поколения Су-57.

16 сентября лидер КНДР прибыл во Владивосток, где вместе с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу посетил аэродром Кневичи.

Северокорейский лидер завершил визит в Россию 17 сентября, его бронепоезд уехал из Владивостока.