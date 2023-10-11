Вашингтон, 12 октября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. В минобороны США выразили опасение, что, скорее всего, придётся растягивать уменьшающиеся запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN.

Василий Иванов ИА REGNUM Американский пулемет Browning M2 на вооружении ВСУ

Ссылаясь на чиновников в Белом доме и военных экспертов, издание отметило нарастание «беспокойства в Пентагоне» в связи с необходимостью экономить военный арсенал, предназначенный для помощи армиям Украины и Израиля.

При этом воюющие страны запрашивают разные типы вооружений — Украина хочет множество артиллерийских снарядов, Израиль нуждается в высокоточных авиационных боеприпасах и ракетах-перехватчиков для своих систем противоракетной обороны «Железный купол».

В Пентагоне сообщили, что вывели сотни тысяч снарядов из своих резервов в Израиле в этом году для отправки ВСУ.

Уже идут переговоры с американскими производителями оружия по ускорению выполнения израильских заказов.

Как сообщало ИА Регнум, в распространённом 11 октября заявлении Армии обороны Израиля сообщается, что военные продолжают поражать объекты движения ХАМАС в секторе Газа.

Помощь Украине не будет длиться бесконечно. Об этом сказал 11 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Украинскую армию ждёт неминуемый крах в течение года. Об этом 11 октября заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.