Вашингтон, 11 октября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Помощь Украине не будет длиться бесконечно. Об этом сказал в ходе брифинга 11 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Чиновник заверил, что пока, «в краткосрочной перспективе», есть у США возможность помогать и Украине, и Израилю. Помощь последнему зависит от ЦАХАЛ, ее военных возможностей.

«Сегодня мы объявили о выделении Украине 200 млн долларов, и мы продолжим помогать, сколько сможем, но помощь не будет бесконечной», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября Байден поручил выделить Израилю дополнительную помощь в связи с атакой палестинского движения ХАМАС. Кирби на следующий день сообщил, что власти США скоро объявят о новой военной помощи Израилю.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен, что эскалация в Израиле отвлечет внимание от Украины. По его словам, как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы. Он выразил надежду на продолжение оказания помощи со стороны Вашингтона.