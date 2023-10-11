Вашингтон, 11 октября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Украинскую армию ждёт неминуемый крах в течение года. Об этом 11 октября заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем», — сказал Риттер.

Он добавил, что западная поддержка уже не поможет киевскому режиму, поскольку у ВСУ время на исходе и Россия скоро закончит конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Риттер заявил, что Россия может вынудить Киев капитулировать с помощью постепенного военного давления, а украинские войска уже фактически разгромлены. По его мнению, в интересах российской стороны — не форсировать военную ситуацию в зоне конфликта, а постепенно давить на киевские власти, чтобы спровоцировать в Киеве политический коллапс.

Он отметил, что в этом случае боевые действия продлятся, однако указал на то, что конфликт не может продолжаться постоянно. С военной точки зрения ВСУ уже разгромлены, добавил эксперт.