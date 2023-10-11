Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 00:31 — ИА Регнум. В распространённом заявлении Армии обороны Израиля сообщается, что военные продолжают поражать объекты движения ХАМАС в секторе Газа.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

Подробности атак не уточняются, но ЦАХАЛ информировал, что продолжает наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке не менее 1055 жителей сектора Газа погибли и более 5 тыс. человек пострадали.

Основа израильской ПВО — комплекс «Железный купол». Каждая установка имеет свой радар и командный центр, которые за несколько секунд распознают характер цели и её траекторию. Далее комплекс в автоматическом режиме принимает решение о пуске противоракет, уничтожающих цели на подлёте.

Неизвестно, удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию в Израиле, но надо к этому стремиться, заявил 11 октября президент России Владимир Путин.

В качестве одной из причин палестино-израильского конфликта Путин назвал поселенческую политику Израиля.