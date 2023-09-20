Тель-Авив, Израиль, 20 сентября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. На встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы киевской власти Владимира Зеленского, которая состоялась на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН 19 сентября, принесли карту мира, на которой Украину не обозначили как независимое государство. Об этом сообщило издание Israel Hayom.

RONEN ZVULUN/POOL/EPA/ТАСС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Карту принесли в зал штаб-квартиры ООН из израильского консульства в Нью-Йорке. Однако оказалось, что её составили в 1960-е годы, когда Украина входила в состав СССР как союзная республика.

Сотрудники офиса Нетаньяху в последний момент обратили внимание на это и убрали эту карту из зала заседаний, чтобы избежать дипломатического скандала.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль относится к числу стран, осудивших проведение Вооружёнными силами России специальной военной операции на Украине. При этом государство воздерживается от поставок военной помощи, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками.

Нетаньяху во время очной встречи с главой киевской власти на полях Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября заверил, что Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, включая разминирование территорий.

Ранее израильский премьер-министр заявил, что у границ Израиля уже появляется оружие, которое западные союзники предоставляют Украине. Он отметил, что это является одной из главных причин, по которой Израиль воздерживается от военной помощи Киеву.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, как в скором времени Украина может исчезнуть. По его словам, это будет зависеть от того, по какому пути пойдёт процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта. По мнению Медведева, таких путей три.