Киев, 11 октября, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен возможностью снижения внимания к конфликту на Украине со стороны Запада после атак ХАМАС на Израиль.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Внимание мирового сообщества к Украине может снизиться», — сказал он в интервью французскому телеканалу France 2.

Украинский лидер добавил, что это будет иметь последствия, не пояснив свою мысль.

По его словам, как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы. Он выразил надежду на продолжение оказания помощи со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин констатировал, что война в Израиле полностью затмила конфликт на Украине. Киев исчез с повестки дня Запада, это грозит Украине серьёзными последствиями вплоть до прекращения поставок оружия, спрогнозировал он.

На Западе заговорили о том, что предназначавшаяся Украине военная помощь должна быть направлена в Израиль, напомнил эксперт. Другие признаки усталости от Киева и от Зеленского — новые отмены его выступлений в западных столицах, добавил эксперт.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom выразил мнение, что украинский лидер боится потерять военную поддержку Запада из-за войны в Израиле. Заметно, как он нервничает.

Зеленский снял свой костюм в зелёном хаки, теперь он облачился во всё чёрное. Сам факт смены одежды говорит о волнениях главы киевского режима, поскольку он понимает, что его ждёт. Западные союзники Киева теперь будут отдавать приоритет военной помощи Израилю, а СМИ уже начали забывать про Украины, заключил Джонсон.