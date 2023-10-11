Белгород, 12 октября, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом украинском беспилотнике на подлёте к Белгороду. В результате падения обломков загорелся частный жилой дом.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Среди пострадавших — мужчина и женщина, уточнил глава Белгородской области. Их доставили в больницу №2 города Белгорода. Под завалами могут быть ещё два человека. На месте работают оперативные службы, заключил Гладков.

«11 октября около 23:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подтвердили в Минобороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области, пострадавших в результате обстрела не было, но получила повреждения линия электропередачи. Под частичное отключение света попали абоненты населённых пунктов: Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка.

В Минобороны РФ 11 октября сообщили, что средства ПВО за сутки уничтожили более 40 украинских дронов. Также были перехвачены три управляемые авиационные бомбы «JDAM», семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.