Белгород, 11 октября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области, пострадавших в результате обстрела не было, но получила повреждения линия электропередачи, сообщил 11 октября глава региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под частичное отключение света попадают абоненты следующих населённых пунктов: Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Сотрудники аварийных служб в ближайшее время приступят к устранению последствий обстрела, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 10 октября ВСУ обстреляли белгородское село Поповка. Погибли два человека — пожилые муж и жена. Мужчина, оказавшийся во время обстрела на улице, погиб на месте, а женщина скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу Белгорода.

7 октября Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли посёлок Уразово из реактивных систем залпового огня «Град». Погиб один мирный житель, который в момент обстрела находился на улице и от полученных ран скончался на месте. Повреждения в результате обстрела получили 14 частных домов, несколько других построек и два легковых автомобиля.

В тот же день ВСУ выпустили по сёлам Солнцевка, Петровка и Красный Хутор в Белгородском районе 12 артиллерийских снарядов, в Краснояружском районе по окраине села Вязовое — один снаряд, а в Шебекинском округе посёлок Ленинский и село Середа семь раз обстреляли из миномёта, сообщал Гладков.