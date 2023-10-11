Москва, 11 октября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 41 украинский беспилотник. Об этом 11 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

Он отметил, что средствами ПВО в течение суток перехвачены три управляемые авиационные бомбы «JDAM», семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Помимо этого был уничтожен 41 дрон около населённых пунктов Очеретоватое, Романовское, Ильченково Запорожской области, Песчановка, Василевка, Херсонской области, Кирилловка, Парасковиевка, Артёмовск, Пески, Николаевка Донецкой Народной Республики, Новодружеск, Площанка Луганской Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщили, что российские беспилотники не дают сапёрам ВСУ проводить разминирование территорий. Украинские боевики жалуются на шум и медлительность западных машин при разминировании. Поэтому они являются лёгкой целью для беспилотников, затем их уничтожают с помощью артиллерии, отметили авторы публикации.

Ранее российские средства противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники над Брянской областью.