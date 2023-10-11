Киев, 11 октября, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Бойцы российской армии показывают «чудеса технического усовершенствования» беспилотников «Ланцет». Такую оценку технике ВС РФ дала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Гуменюк сказала, что в последнее время военные ВС РФ показывают чудеса новых дронов.

«Если раньше они барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полёта увеличились до 60-70 км», — отметила представитель украинской армии в разговоре с журналистами.

Как сообщало ИА Регнум, в ВСУ не сделали выводов и столкнулись с серьёзной угрозой из-за новой версии российского беспилотника «Ланцет», который уничтожил их штурмовик Су-25, считает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Россия смогла за время спецоперации построить большую и мощную армию. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Министерство обороны РФ показало кадры, на которых российские беспилотники сбрасывают боеприпасы на пехоту ВСУ.

Минобороны 1 октября показало кадры удара ракетным комплексом «Искандер» по пункту погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты киевской армии в Николаевской области.