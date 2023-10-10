Москва, 10 октября, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры, на которых российские беспилотники сбрасывают боеприпасы на пехоту ВСУ. Видео опубликовано 10 октября в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Российские операторы БПЛА сбрасывают боеприпасы на группы пехоты противника, уничтожая и обращая их в бегство», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 1 октября показало кадры удара ракетным комплексом «Искандер» по пункту погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты киевской армии в Николаевской области. Разведчики обнаружили место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для отправки на передовую, координаты были оперативно переданы расчёту ракетного комплекса, который нанёс высокоточный удар. ВСУ лишились более десятка единиц бронетехники, а также личного состава.

Также российское военное ведомство опубликовало видео уничтожения личного состава ВСУ под Белогоровкой. На кадрах видны траншеи с украинскими бойцами и поднимающуюся в небо пыль и белый дым от взрывов.