Вашингтон, 11 октября, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Украинская армия не сделала выводов и столкнулась с серьёзной угрозой из-за новой версии российского беспилотника «Ланцет», который уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ. Такое мнение опубликовал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

Журналист написал, что один из начиненных взрывчаткой дронов «Ланцет» сбил на земле штурмовик Су-25 ВВС Украины.

Удар был нанесён на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом.

«Это второй за три недели удар дрона по украинскому военному самолёту в Долгинцево. Авиабаза Кривой Рог находится в 45 милях от линии фронта на юге Украины», — написал автор.

Дэвид Экс выразил уверенность, что этот «Ланцет» — новый дальнобойный дрон версии «Изделие-53» с дальностью полёта 45 миль, а не старый с дальностью 25 миль.

Обозреватель предположил, что новая версия «Ланцета» представляет серьёзную угрозу для армии Украины, а командиры ВСУ не извлекли урок из уничтожения 19 сентября этим дроном украинского МиГ-29.

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