Вашингтон, 15 сентября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Военные эксперты на Западе опасаются, что российские системы противовоздушной обороны легко уничтожат переданные Киеву истребители F-16. Об этом написал обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive.

AF.mil Истребитель F-16

Она отметила, что некоторые аналитики не уверены в том, что использование самолётов на Украине окажет существенное влияние.

«Пожалуй, наиболее заметная критика исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти истребители могут стать легкой мишенью для современного ракетного арсенала России», — говорится в статье.

Карлин отметила, что на Украину поставят устаревшие варианты самолётов, предназначенные для утилизации, эта военная техника не обладает современными технологиями более новых вариаций F-16. По её словам, истребитель F-16 ещё никогда не встречался в бою с противовоздушными системами России.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки западными странами истребителей F-16 Киеву ни на что не повлияют. Глава государства добавил, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов и снарядов с обеднённым ураном, не влияют на ситуацию на фронте.

Американские истребители F-16, поставку которых Украине недавно одобрили власти Нидерландов и Дании, не помогут ВСУ переломить в свою пользу ситуацию в зоне боевых действий. Такое заявление сделал эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чарап. Истребители не представляют серьёзной угрозы для российских военных, которые вполне смогут с ними справиться, отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для получения ВСУ преимущества в воздухе нужно не менее 160 таких истребителей.