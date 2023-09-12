Вашингтон, 12 сентября, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Обучение украинских лётчиков пилотированию истребителей F-16 в США займёт от полугода до девяти месяцев, заявил 12 сентября кандидат на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

Harald Tittel/dpa/Global Look Press Истребитель F-16

«Что касается обучения использованию F-16 и затем дополнения, я думаю, это займёт около шести-девяти месяцев», — сказал Олвин.

Курс обучения, по его словам, обычно занимает примерно шесть месяцев. Если бы украинские лётчики начали проходить его в следующем месяце, окончание подготовки закончилось бы в начале весны 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, экс-глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ могут начать использовать обещанные западными союзниками истребители F-16 весной 2024 года. Он также уточнял, что Украине необходимо для начала подготовить необходимую для истребителей инфраструктуру. По его словам, на создание инфраструктуры уйдёт по меньшей мере шесть месяцев.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября, заявил, что поставки западными странами истребителей F-16 Киеву никак не повлияют на ход специальной военной операции.