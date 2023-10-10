Бухарест, 10 октября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступить глава киевского режима Владимир Зеленский, передаёт портал G4Media со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Парламент принял решение, что назначенное на сегодня (10 октября) совместное заседание по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского не состоится», — говорится в сообщении.

Другие источники предложили, что заседание перенесли из соображений безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимира Зеленского холодно приняли в США, так как Киев потерял территории, которые Вашингтона рассматривал как важные с точки зрения природных ресурсов. По его словам, США теперь расценивают инвестиционные возможности Украины как бесперспективные.

Визит Зеленского в США завершился 22 сентября. Ему не дали выступить в Конгрессе, а его речь на сессии Генеральной Ассамблеи ООН слушало небольшое число людей.

В США ранее заявили, что Зеленский ведёт себя как избалованный, капризный ребёнок. Многие в американском правительстве, как и в Европе, устали от его поведения, заявил обозреватель Дуглас Маккиннон. По его словам, Зеленский «сжигает мосты и в Европе».

В конце сентября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Румыния в связи с возросшей обеспокоенностью НАТО ситуацией в регионе начала процесс укрепления приграничной зоны с Украиной, что включает в себя разворачивание дополнительных систем ПВО.