Москва, 11 октября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому хочется как можно дольше оставаться у власти, чему, как он сам признался, способствует продолжение боевых действий. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

Ранее глава Украины в интервью румынскому изданию Digi24 рассказал, что он готов баллотироваться на второй президентский срок, пока продолжаются боевые действия. По его словам, у него нет намерения вновь участвовать в президентской гонке, когда конфликт на Украине завершится.

Политолог напомнила, что Зеленский не собирался баллотироваться на второй срок, о чём открыто заявлял ещё во время своей первой президентской кампании в 2019 году.

«Однако сейчас мы видим совсем другую ситуацию. Он называет формальную причину, что в условиях боевых действий не может покинуть свой пост. А неформальная — нет позитивных прогнозов относительно его судьбы, поэтому в интересах Зеленского оставаться на своём посту и по-прежнему контролировать потоки денег, которые идут с Запада», — отметила Войко.

При этом, политолог обратила внимание, что сам глава киевского режима ставил под сомнение вопрос проведения выборов на Украине в 2024 году, хотя уверял, что американские элиты давят на него и настаивают на проведении выборов в срок. По словам Войко, пока Зеленский остаётся на своём посту, то может обеспечить себе и ближайшему окружению гарантии безопасности, а также продолжать хоть как-то контролировать внутриполитическую ситуацию на Украине.

Подобной точки зрения придерживается и советник председателя Общественной палаты Крыма, политический консультант Денис Батурин. Он подчеркнул, что главе Украины выгодно оставаться на должности президента.

«Ему, как и всему его ближайшему окружению, это на руку. Он хотел быть президентом мира, но получилось наоборот, и это оказалось даже ему выгодно. Потому что в условиях боевых действий списать можно многое — и просчёты, и ошибки, и даже, как он думает, военные преступления. Поэтому он будет всеми силами удерживать за собой это место», — поделился Батурин.

По мнению эксперта, вся политика украинского лидера теперь держится лишь на продолжении боевых действий, поскольку заявленные им в предвыборной кампании обещания осуществились с точностью до наоборот.

Кроме того, глава киевского режима заявил, что сейчас Украина находится уже в «последней стадии» вооружённого конфликта. Политолог Войко объяснила это тем, что сейчас в мире происходит много сопутствующих событий, которые, по сути, отвлекают внимание от украинского конфликта, что может чувствовать украинский лидер.

«Ситуация в мире складывается не в пользу главы киевского режима. И он соглашается, что положение сложное. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, решение американских властей сократить помощь Киеву, напряжения в отношениях Украины с Польшей и Румынией — эти вводные не способствуют оптимизму для главы Украины», — отметила Войко.

Она также обратила внимание, что для Зеленского тревожным сигналом стало и усиление российских войск на авдеевском направлении.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ близки к надлому и полной деморализации.

Ранее стало известно, что российские войска прорвали оборону ВСУ на северном фланге авдеевского направления в районе посёлка Бердичи в ДНР. До этого сообщалось, что российские войска нанесли невиданный по силе удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Зеленский допустил проведение выборов на Украине в случае, если Запад выделит Киеву средства на их организацию и отправит наблюдателей на линию боевого соприкосновения.

Историк Хэл Брэндс отметил, что из-за сокращения поддержки со стороны США Украина может оказаться в патовой ситуации и даже начать просить мира на невыгодных для себя условиях.