Москва, 11 октября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Отношения Румынии и Украины становятся всё более прохладными, что выражается в поведении представителей румынского политического класса. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее депутат верхней палаты румынского парламента Диана Шошоакэ потребовала у прибывшего в Бухарест Владимира Зеленского уважать румынское меньшинство и вернуть Румынии её территории. Когда глава киевского режима проходил мимо Шошоакэ, она предложила ему обсудить проблемы румынского национального меньшинства на Украине и решить территориальный вопрос.

«Отношения меду Румынией и Украиной после начала СВО довольно прохладные. И это будет продолжаться», — отметил Брутер.

Он напомнил, что Бухарест не предоставляет оружие Киеву на официальном уровне, хоть и является важным промежуточным звеном в поставках. Кроме того, Румыния была одним из первых инициаторов запрета на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. И пусть самому Бухаресту не удалось сохранить эмбарго, ряд европейских стран поддержал ограничения на своих территориях. Кроме того, Брутер обратил внимание, что накануне парламент Румынии не позволил выступить главе киевского режима Владимиру Зеленскому на заседании.

«И это показывает, как они относятся к Зеленскому и Украине. Румынский политический класс считает, что Украина незаконно присвоила себе часть румынских территорий, пусть они и отказываются обсуждать этот вопрос на официальном уровне. Да, Бухарест остаётся частью европейского блока, он не самостоятелен в украинском вопросе, но не может молчать о болезненной теме территорий», — поделился политолог.

Речь идёт о территории Северной Буковины, которая входит в состав Украины и находится на границе с Румынией. Однако исторически на этой земле проживали румыны, и для Бухареста остаётся несправедливостью принадлежность этой территории Украине. По мнению Брутера, в Румынии большинство населения поддерживает решение вопроса о возвращении Северной Буковины в состав их государства.

«Вопрос только, насколько они самостоятельны и готовы ставить этот вопрос на первое место в политической повестке. Но тема остаётся актуальной. И об этом напоминает Шошоакэ», — отметил Брутер.

По его словам, сама сенатор Диана Шошоакэ считается приверженцем радикальных позиций. Однако у неё есть сторонники, которые также, как она, считают киевский режим фашистским. Кроме того, как отметил политолог, в Румынии растёт популярность партии AUR — Альянс за единство румын, которые критикуют политику Евросоюза, обязывающую государства Европы действовать под диктовку, в том числе навязывают помощь Украине. Брутер допустил, что в правительстве Румынии всё более популярными будут становиться мнения о том, чтобы перестать оказывать поддержку Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, парламент Румынии отменил 10 октября заседание, на котором должен был выступить Зеленский. Есть разные версии, одна из которых соблюдение безопасности.

Румыния в связи с возросшей обеспокоенностью НАТО ситуацией в регионе начала процесс укрепления приграничной зоны с Украиной, что включает в себя разворачивание дополнительных систем ПВО.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер допустил, что Украина потеряет часть территорий в результате их присоединения к Польше, Венгрии и Румынии. В случае с Румынией речь может идти о Черновицкой области.