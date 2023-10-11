Москва, 11 октября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе выступления на пленарной сессии «Российской энергетической недели» попросил президента России Владимира Путина выступить с инициативой о прекращении огня между Израилем и Палестиной.

Сергей Бобылев/ТАСС Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на форуме Российская энергетическая неделя-2023

«Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны-постоянному члена Совета безопасности ООН выступить с инициативой о реальном прекращении огня и поиске решения палестинской проблемы», — сказал ас-Судани.

По его словам, последствия текущих событий трудно предсказать.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что необходимо свести к нулю потери среди гражданского населения в палестино-израильском конфликте. Он призвал стороны оставить в покое женщин и детей. По его словам, если мужчины хотят бороться, то пусть борются между собой, а детей и женщин необходимо оставить в покое.

В качестве одной из причин палестино-израильского конфликта Путин назвал поселенческую политику Израиля.

Также российский лидер отметил, что Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими. Он также подчеркнул, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства.