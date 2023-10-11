Москва, 11 октября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 11 октября на заседании Российской энергетической недели, призвал энергокомпании РФ сделать приоритетом поставки топлива отечественным потребителям.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний — в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям», — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что в последние месяцы пришлось столкнуться со скачком цен на бензин и дизельное топливо. Правительство приняло ряд решений, они призваны вернуть ситуацию в нормальное русло, подчеркнул Владимир Путин.

Вместе с тем президент поручил правительству действовать более оперативно в ситуации с дефицитом топлива, принимать превентивные меры.

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Как передавало ИА Регнум, 21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. Правительство также повысило нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизельного топлива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.

5 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что ограничения на экспорт топлива из РФ будут действовать до тех пор, пока в них не отпадёт потребность.

6 октября правительство России утвердило дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка. В их числе оказались возврат к выплатам по демпферу в полном объеме и снятие запрета на экспорт дизтоплива в морские порты по трубопроводам для тех производителей горючего, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% своей продукции.

Вице-премьер России Александр Новак в свою очередь на оперативном совещании в правительстве 9 октября заявил о снижении цен на топливо в 81 регионе РФ.