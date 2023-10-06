Москва, 6 октября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. В России с 1 октября в прежнем объёме восстановили топливный демпфер. Такое решение приняли в правительстве для стабилизации внутреннего топливного рынка. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе правительства.

Владимир Баранов/ТАСС

«Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер», ― говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. По мнению властей, это будет способствовать насыщению топливом внутреннего рынка, позволит сдержать рост оптовых биржевых цен, что в итоге отразится на стабилизации цен в рознице на уровне, близком к инфляции.

Кроме того, правительство сняло ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизтоплива. При этом ввели заградительную пошлину в размере 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков, которые не производят нефтепродукты сами, а закупают на рынке для перепродажи. Это сделано с целью предотвратить возможный «серый экспорт», добавили в пресс-службе.

Также правительство скорректировало требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина пятого класса на биржевых торгах. Долю продажи бензина увеличили с 13 до 15%, дизеля ― с 9,5 до 12,5%.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Министерство финансов России предложило снизить топливный демпфер для нефтяников в два раза. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, в министерстве договорились скорректировать расчёты по уплате нефтегазовых доходов — НДПИ — в части расчёта налогооблагаемой базы нефти с учётом уровней дисконтов. Планируется, что размер дисконта снизят до 25 долларов к Brent.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что предпринимаемые правительством меры по корректировке топливного демпфера, в результате которых в два раза сократятся выплаты нефтяникам по этому механизму, не станут причиной отрицательной маржи российских нефтеперерабатывающих заводов.

В конце сентября демпфирующий механизм скорректировали. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из федерального бюджета сократили вдвое ― в формулу расчёта внесли понижающий коэффициент 0,5.