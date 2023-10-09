Москва, 9 октября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Снижение цен на топливо зафиксировано в 81 регионе России. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на оперативном совещании в правительстве России.

РИА Новости

Он напомнил, что 21 сентября правительство ввело временный запрет экспорта бензина и дизельного топлива для нормализации ситуации с ценами на внутреннем рынке нефтепродуктов. Эта мера показала свою эффективность, уточнил он, пояснив, что ограничения помогли насытить внутренний рынок топлива, это в свою очередь оказало положительное влияние на цены.

По его словам, стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на 16 и 21% соответственно.

По данным Минэнерго, в мелком опте и на нефтебазах цены на дизель снизились в среднем на 6,3 тыс. рублей за тонну по России (примерно на 8%).

Новак отметил, что снижение было зафиксировано в 81 регионе России, осуществляется особый контроль стоимости топлива для сельхозтоваропроизводителей.

По его словам, было принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.

«Изменение коэффициента по демпферу до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам при продаже моторного топлива на внутреннем рынке», — уточнил вице-премьер, добавив, что эта мера позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом и в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации на бирже и в рознице.

Новак отметил, что при снятии запрета на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, в целях гарантированного обеспечения внутреннего рынка не менее половины произведённого дизельного топлива должно быть поставлено на внутренний рынок. Он считает, что эта мера позволит сохранить загрузку системообразующих НПЗ и даст дополнительный стимул компаниям с исторически более высокой долей экспорта направлять моторные топлива на внутренний рынок.

Новак отметил, что при этом сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и экспорт дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен.

По словам вице-премьера, чтобы пресечь возможность вывоза нефтепродуктов, которые предназначены для внутреннего рынка (так называемый серый экспорт), была введена заградительная пошлина — 50 тыс. рублей за тонну на все виды нефтепродуктов (не только на дизельное топливо и автомобильный бензин). Заградительная пошлина не коснётся добросовестных производителей — крупных НПЗ с мощностью переработки более 1 млн тонн в год, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. Правительство также повысило нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизельного топлива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.

22 сентября первый заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин рассказал, что этот запрет бессрочный.

5 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ограничения на экспорт топлива из РФ будут действовать до тех пор, пока в них не отпадёт потребность.