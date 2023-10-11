* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 11 октября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Российские подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, а также нанесли поражение спецназу «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 11 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Он уточнил, что на данном направлении были отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения «Азов», 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах южнее Кузьмино, Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Торского Донецкой Народной Республики.

По данным российского военного ведомства, потери противника составили до 65 украинских военнослужащих и два пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная гаубица Caezar производства Франции, три самоходные артиллерийские установки «Мста-С», самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», орудие Д-30, а также реактивная система залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства.

Ранее в Минобороны сообщали, что силами артиллерийских расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа были уничтожены опорный пункт и миномётные позиции ВСУ на краснолиманском направлении.

Тем временем военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко информировал, что киевский режим сконцентрировал основные усилия на прорыве российских оборонительных рубежей на краснолиманском направлении. За последние сутки, по его данным, здесь отражено свыше десяти атак.