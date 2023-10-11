Москва, 11 октября, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Силами артиллерийских расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа были уничтожены опорный пункт и миномётные позиции ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны России Боевая работа расчетов РСЗО «Град»

В ведомстве уточнили, что после получения координат позиций противника артиллеристы отправились на огневую точку и развернули установку в боевое положение. Затем они ударили реактивными 122-мм снарядами по опорному пункту ВСУ. Военные сменили позиции и нанесли второй удар по месту нахождения украинских миномётчиков.

После поражения целей артиллеристы совершили противоогневой манёвр и покинули свои позиции. Слаженная работа реактивной артиллерии и подразделений беспилотной авиации ЦВО позволяет наносить оперативное огневое поражение по выявленным целям, поддерживать действия штурмовых подразделений группировки, заключили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, расчёты артиллерии Южной группировки ВС России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в населённом пункте Первомайское ДНР. Штурмовая и армейская авиация поразила скопление живой силы и военной техники ВСУ на лисичанском, соледаро-артёмовском, авдеевском и марьинском участках фронта.

Государственные и ведомственные награды российским военнослужащим арктического соединения, выполняющим боевые задачи по обороне левого берега Днепра на херсонском направлении, в зоне специальной военной операции вручил заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин. Он поблагодарил бойцов за мужество, стойкость, высокий профессионализм и личный вклад в общее дело.