Луганск, 11 октября, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Киевский режим сконцентрировал основные усилия на прорыве российских оборонительных рубежей на краснолиманском направлении. За последние сутки здесь отражено свыше десяти атак, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 11 октября в своём Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

По информации его источников, ВСУ пытаются наступать в направлении города Кременной. Их позиции находятся в районе Торского, Червоной Дибровы и Серебрянки.

«За последние несколько суток давление существенно усилилось, и с запада и юго-запада населённого пункта Кременная нашими войсками отражено более десяти атак украинских боевиков», — написал Марочко.

Он отметил ряд тактических изменений в действиях противника. Теперь в авангарде идут, как правило, украинские радикалы, а за ними следуют подразделения поддержки, в которых есть мобилизованные граждане.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Марочко заявил, что ВСУ стягивают дополнительные силы на краснолиманское направление в район Белогоровки и Серебрянского лесничества. Туда прибывают колонны противника с бронетехникой и личным составом.

По информации эксперта, на купянском направлении украинские штурмовики безуспешно пытаются атаковать российские позиции. Бойцы ВС России своевременно предугадывают их действия, после чего в дело вступают артиллерия и тяжёлые огнемётные системы.