Вашингтон, 11 октября, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Российские беспилотники не дают сапёрам ВСУ проводить разминирование территорий, что тормозит украинское контрнаступление, написала 9 октября американская газета The Hill.

Department of Foreign Affairs and Trade Взрыв мины

«Дроны используются для обнаружения сапёров ВСУ и наведения артиллерийских ударов по ним во время разминирования», — говорится в статье.

Украинские боевики жалуются на шум и медлительность западных машин при разминировании. Поэтому они являются лёгкой целью для беспилотников, затем их уничтожают с помощью артиллерии, отметили авторы публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в Великобритании отметили непредусмотрительность украинских военных, это даёт снайперам и артиллерии Вооружённых сил России возможность эффективно мешать разминированию, а также вести уничтожение ценных специалистов и инженерной техники. ВСУ вынуждены действовать в ночное время и в связи с этим сталкиваются уже с другими проблемами, подчеркнул отставной британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз.

Российские танкисты, наряду со штатными средствами разминирования, используют одну из боевых машин в качестве «танка-камикадзе», который направляется на минное поле без экипажа на борту. Такая тактика позволяет прокладывать бреши в минных заграждениях без угрозы жизни экипажа машины, отметил военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.