Брянск, 11 октября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники над Брянской областью, сообщили 11 октября в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Летающий дрон

«В течение ночи 11 октября пресечены две попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 11 октября украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района.

10 октября в Минобороны также сообщали о перехвате беспилотника ВСУ в небе над Брянской областью.

Как сообщало ИА Регнум, в сбитом над подмосковной Истрой 7 октября украинском беспилотнике было обнаружено десять килограммов взрывчатого вещества.

Группа сапёров уничтожила контейнер со взрывчаткой направленным подрывом. Из-за этого была временно эвакуирована на безопасное расстояние часть жителей из домов коттеджного посёлка «Русская деревня», который расположен около места падения дрона.