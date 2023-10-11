Киев, 11 октября, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Конфликт на Украине находится в заключительной стадии. Такое мнение высказал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Это последняя часть конфликта. Это не середина», — приводит телеканал его слова.

Лидер киевского режима также признался, что Киев боится возможной нехватки денег и оружия. По его словам, очень «много страхов» в сложившейся ситуации.

Как передавало ИА Регнум, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Запад превратил Украину в площадку для обкатки террористов и наёмников из разных стран мира. Глава ФСБ отметил, что западные неправительственные организации и разведсообщество в интересах украинских вооруженных формирований вербуют участников международных террористических организаций, наёмников и нацистов, подготовленных на Ближнем Востоке, в Афганистане, в Европе и за океаном.