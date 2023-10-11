Бухарест, 11 октября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Румынский сенатор Диана Шошоакэ заявила Владимиру Зеленскому, приехавшему в Бухарест, что Украина должна уважать румынское меньшинство и вернуть территории. Своё обращение она разместила в соцсетях.

ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС Парламент Румынии

Когда Зеленский вместе со своей делегацией проходил в румынском парламенте мимо сенатора, она выкрикнула ему свои претензии.

«Хотите поговорить про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это настоящая карта Румынии, уважайте наших румын на Украине», — прокричала Шошоакэ.

После этого она потребовала вернуть территории, а также уважать румынское меньшинство на Украине и их язык.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступить Зеленский. Есть разные версии причин такого решения, одна из которых — соблюдение безопасности.

В конце сентября Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что Румыния в связи с возросшей обеспокоенностью НАТО ситуацией в регионе начала процесс укрепления приграничной зоны с Украиной, что включает в себя разворачивание дополнительных систем противовоздушной обороны.