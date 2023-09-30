Бухарест, 30 сентября, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Румыния укрепляет приграничную зону с Украиной в связи с возросшей обеспокоенностью НАТО ситуацией в регионе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

В материале говорится, что румынские власти перемещают средства противовоздушной обороны (ПВО) ближе к своим деревням на реке Дунае, размещая в этом регионе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули.

Принимаемые Бухарестом меры вызваны нарастающим беспокойством НАТО о якобы возможности конфликта на Украине перекинуться на территорию альянса.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября премьер-министр Румынии Марчел Чолаку предложил Евросоюзу продумать «шаги» на случай, если победу в вооружённом конфликте на Украине одержит Россия.

По словам политика, Евросоюзу следует в любом случаем соблюдать эмбарго на закупки российского газа, а возможно, ввести его и в отношении других продуктов из РФ. Он раскритиковал действия властей «некоторых стран ЕС», которые не намерены прекращать закупки российского газа. Уровень жизни в ЕС вследствие антироссийских санкций снизился, но поддержка Украины важнее, признал Чолаку.