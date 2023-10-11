Москва, 11 октября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Число пострадавших при столкновении двух поездов на станции метро «Печатники» в Москве возросло до трёх человек. Об этом 11 октября сообщает Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что среди пострадавших — машинист и две пассажирки.

Как передавало ИА Регнум, утром 11 октября два поезда столкнулись в московском метро. Авария произошла на станции метро «Печатники».

После столкновения один из машинистов оказался зажат. Движение было временно приостановлено. На месте работают экстренные службы. В качестве предварительной причины аварии рассматривается отказ тормозов.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале, на Люблинско-Дмитриевской линии произошёл накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции «Печатники» поезд. Никто из пассажиров серьёзно не пострадал.