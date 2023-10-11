Москва, 11 октября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Два поезда столкнулись на станции метро «Печатники» в Москве, в результате травмирован машинист поезда. Среди пассажиров нет серьёзно пострадавших, сообщил мэр столицы Сергей Собянин 11 октября в своём Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости Сергей Собянин

Он уточнил, что в 10:30 мск на Люблинско-Дмитриевской линии произошёл накат поезда без пассажиров, который следовал в депо, на состав, стоящий на станции.

«Среди пассажиров серьёзно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь», — написал Собянин.

Он добавил, что движение поездов будет восстановлено в ближайшие несколько часов, сейчас на месте идут ремонтные работы. Всем окажут необходимую помощь и поддержку, заверил мэр Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, машиниста зажало в результате столкновения поездов на станции метро «Печатники» в Москве, медицинская помощь потребовалась по меньшей мере одному из пассажиров. По предварительной версии, авария произошла из-за отказа тормозов. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.