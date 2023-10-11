Суражский район, Брянская область, 11 октября, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 11 октября украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района.

Nasa.gov Взрыв дрона

Два беспилотника самолётного типа были уничтожены силами противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, расчёты артиллерии Южной группировки ВС России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в населённом пункте Первомайское Донецкой Народной Республики.

Российские беспилотники не дают сапёрам ВСУ проводить разминирование территорий, что тормозит украинское контрнаступление.

Украинские боевики роют траншеи в крупных населённых пунктах Харьковской области, разрушая подземные коммуникации. ВСУ продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру.