Истра, Московская область, 8 октября, 2023, 08:26 — ИА Регнум. В беспилотнике, сбитом над подмосковной Истрой 7 октября, было обнаружено десять килограммов взрывчатого вещества. Об этом 8 октября сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы и уничтоженный средствами ПВО над территорией городского округа Истра, нёс на себе взрывчатое вещество», — написала она.

Витушева уточнила, что группа сапёров уничтожила контейнер со взрывчаткой направленным подрывом.

«Масса взрывчатого вещества <…> составляла десять килограммов в тротиловом эквиваленте», — добавила глава городского округа.

Она отметила, что из-за этого была временно эвакуирована на безопасное расстояние часть жителей из домов коттеджного посёлка «Русская деревня», который расположен около места падения дрона.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября мэр российской столицы Сергей Собянин написал, что силы ПВО сбили в Истринском городском округе Московской области БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы. Он уточнил, что в результате никто не пострадал и нет разрушений.

Позднее в этот же день Минобороны заявило, что ВСУ в ночь 7 октября попытались провести теракт с использованием дрона на территории Москвы и Московской области. Беспилотник уничтожили над Истринским городским округом к северо-востоку от столицы.