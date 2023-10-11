Москва, 11 октября, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Российские военнослужащие группировки войск «Днепр» отмечены наградами за героизм и отвагу, проявленные при отражении атак украинских боевиков, сообщили в Минобороны России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награды

Государственные и ведомственные награды военнослужащим арктического соединения, выполняющим боевые задачи по обороне левого берега Днепра на херсонском направлении, в зоне специальной военной операции вручил заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Вот на таких, как вы, и держится Россия!» — обратился к военным замминистра.

Бойцов наградили медалями «За отвагу», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени. Горемыкин поблагодарил их за мужество, стойкость, высокий профессионализм и личный вклад в общее дело.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, а также провёл личный приём с получившими ранения участниками СВО и членами их семей.

Встреча прошла в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского Минобороны России.

Президент России Владимир Путин присвоил рядовому Дмитрию Егорову звание Героя России посмертно. Погибший военнослужащий принял бой с изначально превосходящими силами ВСУ у Новомайорского в ДНР.