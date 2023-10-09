Москва, 9 октября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, а также провёл личный приём с получившими ранения участниками СВО и членами их семей. Об этом сообщило Минобороны России.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Встреча прошла в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского Минобороны России.

Горемыкин вручил военнослужащим, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале, свыше 15 ведомственных и государственных наград, в том числе орден Мужества, медали «За храбрость» и «За отвагу».

«Ребята очень скромные, отважные и храбрые, закалённые в боях», — отметил Горемыкин, поблагодарив членов семей военнослужащих за то, что они воспитали таких детей.

Отмечается, что после выписки для полного восстановления военнослужащие пройдут реабилитацию в ведомственных санаториях и медицинских центрах.

Как передавало ИА Регнум, военнослужащим подразделений Западного военного округа вручили государственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. Медали «За храбрость» вручал российским военным на передовой заместитель командующего группировкой войск «Запад» по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой. Отмеченные госнаградами командиры подразделений грамотно организовали наступление и оборону, отбили атаки противника на различных направлениях фронта.

Генерал-лейтенант поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение поставленных задач, за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и профессионализм, пожелал бойцам крепкого здоровья и успехов в службе.

Ранее военным 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа вручили сертификаты на дополнительную выплату денежных средств за уничтожение танка Leopard на купянском направлении. Российским военным удалось сорвать очередную попытку наступления ВСУ. Боевую технику выследили с помощью разведывательного беспилотника.