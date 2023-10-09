Москва, 9 октября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил рядовому Дмитрию Егорову звание Героя России посмертно.

Минобороны РФ Рядовой Дмитрий Егоров

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Егорову Дмитрию Николаевичу (посмертно)», — сказано в тексте указа президента.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 5 октября министр обороны России Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова к званию Героя России посмертно за бой с ВСУ у Новомайорского в ДНР. Погибший военнослужащий принял бой с изначально превосходящими силами ВСУ, отметили в Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3838157" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Бой рядового Дмитрия Егорова

В августе 2023 года сообщалось, что экипаж танка «Алёша», разгромивший в ходе боя на запорожском направлении колонну бронетехники ВСУ, представлен к званию Героев России. В ходе боя российский экипаж уничтожил два танка Т-72Б, бронетранспортёр М113 и пять MaxxPro с десантом, отметили в ведомстве.

Погибшие участники специальной военной операции России ушли как герои, не дрогнув и не отступив, заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в августе 2023 года. Поблагодарив награждённых орденами за их труд и служение, президент отметил подвиг командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьёва, сражавшихся и героически погибших в ходе СВО. Иванову и Воробьёву были посмертно присвоены звания Героев России. Президент передал награды их вдовам.