Вашингтон, 11 октября, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Американский авианосец «Джеральд Форд» прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне обострения палестино-израильского конфликта, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni Авианосец Джеральд Р. Форд

Отмечается, что военный корабль с ударной группой прибыл в Восточное Средиземноморье 10 октября для сдерживания любых сил, стремящихся обострить ситуацию или расширить зону конфликта.

По словам главы CENTCOM генерала Майкла Курилла, прибытие авианосца США призвано послужить сигналом сдерживания на случай, если одна из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться ситуацией.

Как сообщало ИА Регнум, из материала газеты The Wall Street Journal от 10 октября следует, что США рассматривают возможность отправки второго авианосца к берегам Израиля. При положительном решении авианосец и сопровождающие его корабли прибудут в регион примерно через две недели.

Заявление Соединённых Штатов о направлении авианосца ближе к зоне палестино-израильского конфликта говорит о рисках вовлечения третьих стран, отметили в МИД России. Подобное развитие событий может быть чревато долгосрочными и «очень серьёзными последствиями и для региона, и для мира», считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что у Вашингтона пока нет планов вводить американские войска в Израиль, но власти будут учитывать интересы национальной безопасности по всему миру. Именно по этой причине, по его словам, США направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.

Президент США Джо Байден, выступая 10 октября в Белом доме с речью, посвящённой палестино-израильскому конфликту, назвал атаки ХАМАС на Израиль актом терроризма, ответить на который у израильской стороны есть полное право.