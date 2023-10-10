Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Число израильтян, пострадавших в результате нападения ХАМАС, превысило 2,9 тысячи человек, сообщило 10 октября министерство здравоохранения Израиля.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

«К настоящему моменту 2 901 пострадавший доставлен в больницы», — говорится в официальной сводке минздрава по состоянию на 19:00 мск, которую приводит ТАСС.

Ранее посольство Израиля в США опубликовало на своей официальной странице в соцсети X сводку, в которой говорилось про 1008 погибших и 3418 пострадавших израильтян. В настоящий момент эта запись недоступна.

10 октября минздрав Палестины заявил, что число погибших в результате ударов со стороны Израиля по сектору Газа и в результате столкновений на Западном берегу реки Иордан возросло до 830 человек. В секторе Газа ранены 4250 человек, на Западном берегу — ещё около 110.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 1000 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли более 800 человек.

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции в секторе Газа. Стороны продолжают обмен ударами.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА Регнум Артём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.