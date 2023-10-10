Вашингтон, 10 октября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России одним ударом ликвидировали инструкторов из Великобритании и других стран НАТО, которые работали с ВСУ в зоне специальной военной операции, а также несколько сотен солдат украинской армии, которых эти инструкторы обучали, заявил 10 октября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

«Русские узнают обо всём, что будет сказано и сделано на Украине. Это значит, что они могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар. Так произошло недавно с британскими и натовскими советниками в 30 милях (48 километрах — Прим. ред.) от фронта. Несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были уничтожены артиллерийским ударом», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

Российская разведка контролирует всю территорию, подвластную Киеву, и вывести эту систему из строя украинской армии не удаётся, отметил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 октября премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что до конца военного конфликта на территории Украины британские военнослужащие не будут направляться в эту страну. Так он прокомментировал высказывания министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который сказал, что обучение военнослужащих ВСУ британскими инструкторами может быть перенесено на территорию Украины. Шэппс имел в виду, что подобное может произойти «когда-то в будущем», отметил Сунак.

Если британские инструкторы прибудут на Украину учить военнослужащих ВСУ, они станут законными целями для Вооружённых сил России, причём именно в качестве натовских военнослужащих, отметил, комментируя заявления Шэппса, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. НАТО толкает Россию к третьей мировой войне, добавил он. После появления высказываний Сунака помощник Медведева Олег Осипов иронически похвалил Лондон за внимательное чтение российских аккаунтов.