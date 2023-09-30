Лондон, 1 октября, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Великобритания впервые отправит своих военных для размещения на Украине, сообщила газета Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шэппса.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«Я думаю, что есть возможность <…> приблизить обучение и фактически перенести его на Украину», — заявил он.

В статье говорится, что британский глава минобороны переговорил с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину, не полагаясь на собственные базы и других членов НАТО.

Шэппс призвал британские оборонные фирмы активно открывать заводы на территории Украины, особенно на западе страны. Издание отмечает, что размещение британских войск на Украине означало бы значительную эскалацию участия Лондона в конфликте.

Как сообщало ИА Регнум, по словам экс-начальника британского генштаба и члена палаты лордов генерала Ричарда Даннатта, из-за малой осведомленности нового главы минобороны Великобритании Гранта Шэппса ведомство может столкнуться с трудностями в получении необходимых ресурсов. Новый министр «знает об обороне очень мало», у него уйдёт «немало времени на то, чтобы войти в курс дела», сказал Даннатт.

Пленный боец ВСУ Юрий Романюк рассказал о слабой подготовке украинских военных в Великобритании. Он уточнил, что, в отличие от мобилизованных, такие бойцы умеют лучше обращаться с оружием и имеют лучшее обмундирование, но к военным действиям их подготовили плохо, у них низкий моральный дух.