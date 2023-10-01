Лондон, 1 октября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. До конца военного конфликта на территории Украины британские военнослужащие не будут направляться в эту страну, заявил 1 октября премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так он прокомментировал высказывания министра обороны страны Гранта Шэппса, который ранее заявил, что обучение военнослужащих ВСУ британскими инструкторами может быть перенесено с территории Великобритании на территорию Украины.

«Министр обороны имел в виду, что когда-то в будущем, вполне возможно, мы проведём часть этого обучения на Украине. Но это на долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас. Британские солдаты не будут отправлены сражаться (на Украину. — Прим. ред.) до конца нынешнего конфликта», — сказал Сунак журналистам.

Ранее высказывания министра обороны Великобритании прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Если британские инструкторы прибудут на Украину учить военнослужащих ВСУ, они станут законными целями для Вооружённых сил России, причём именно в качестве натовских военнослужащих, отметил Медведев. НАТО толкает Россию к третьей мировой войне, добавил зампред Совета безопасности.

Шэппс был назначен министром обороны Великобритании в конце августа 2023 года. Ранее он занимал посты министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности, министра транспорта, министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и министра внутренних дел. Сразу после своего назначения Шэппс заявил, что Лондон продолжит оказывать Киеву военную помощь.