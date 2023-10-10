Москва, 10 октября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров 16–18 октября посетит Пекин, где проведёт переговоры с китайским коллегой Ван И, заявила 10 октября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

MFA Russia/Global Look Press Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И

По её словам, визит Лаврова состоится в рамках проведения третьего международного форума «Один пояс — один путь».

«Запланированы переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И», — сказала дипломат на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Москве заявил, что российская сторона рассчитывает на обстоятельные двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине в октябре.

В ходе переговоров он подчеркнул, что Москва настроена на укрепление российско-китайских отношений, стратегического взаимодействия, которое основано на взаимной поддержке на международной арене.