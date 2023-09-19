Москва, 19 сентября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Российская сторона рассчитывает на обстоятельные двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине в октябре, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И В Москве.

«В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России В. В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума «Один пояс, один путь», — сказал Патрушев.

В ходе переговоров он подчеркнул, что Москва настроена на укрепление российско-китайских отношений, стратегического взаимодействия, они основаны на взаимной поддержку на международной арене. В частности, заявил он, подходы России и Китая к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки.

Секретарь Совбеза РФ указал, что Россия поддерживает Пекин в вопросах Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.

Кроме того, он указал, что в настоящее время Запада активно проводит кампанию по двойному сдерживанию России и Китая.

Ван И 18–21 сентября находится с визитом в России. Китайский дипломат примет участие в 18-м раунде Российско-китайских консультаций по стратегической безопасности. Накануне он уже встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

25 июля помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре 2023 года. В мае 2023 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Пекин пригласил президента России на форум «Один пояс — один путь».