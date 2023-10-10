Москва, 10 октября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани начали переговоры. Встреча с участием делегаций проходит 10 октября в Кремле.

Сергей Бобылев/ТАСС Встреча президента РФ Путина и премьер-министра Ирака ас-Судани в Москве

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, после встречи с участием делегаций Путин и ас-Судани продолжат общение в формате тет-а-тет.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября Песков заявил, что Путин проведёт переговоры с Мухаммедом ас-Судани 10 октября в ходе его визита в Москву. Позже стало известно, что лидеры двух стран обсудят вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня и, прежде всего, ситуацию на Ближнем Востоке.

Также представитель Кремля отмечал, что Путин пока не планирует контактировать с высшим руководством Израиля и Палестины, но такие контакты могут быть согласованы оперативно. Он подчеркнул, что в Кремле с большой тревогой наблюдают за ситуацией в Израиле. По его словам, это предмет особой озабоченности России в эти дни.